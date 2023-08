Ecuador, scelto un nuovo candidato al posto di Villavicencio

Dietrofront di Construye, il partito del candidato centrista alla presidenza dell'Ecuador, Fernando Villavicencio, assassinato mercoledì dalla criminalità organizzata: il candidato sostituto della coalizione al ballottaggio del 20 agosto non sarà Andrea Gonzalez, come annunciato sabato dallo stesso partito, ma il giornalista Christian Zurita.

Gonzalez è stata confermata come vice nel 'ticket' presidenziale. La decisione è stata presa davanti ai timori che il Consiglio elettorale nazionale (Cne) non accettasse la candidatura della 36enne ambientalista Gonzalez, in quanto già candidata alla

vicepresidenza. Zurita, che ha lavorato per 15 anni con Villavicencio, ha assicurato che "le sue idee sono totalmente intatte" ed ha promesso di difenderle.