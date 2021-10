Ecuador, il governo schiera 3.600 agenti per la sicurezza nelle carceri

Il governo dell'Ecuador ha schierato 3.600 poliziotti e soldati per aumentare la sicurezza delle sue prigioni, dopo che, in una delle rivolte di detenuti più violente e letali nella storia del Sud America, sono morti oltre 110 detenuti. "Il governo ha mobilitato 3.600 membri della polizia nazionale e delle forze armate permanentemente e quotidianamente in tutte le carceri del Paese", ha detto il ministro dell'Interno, Alexandra Vela.