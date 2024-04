Ecuador, direttore di un carcere ucciso da uomini armati

In Ecuador uomini armati hanno ucciso in un agguato il direttore di un carcere nell'ovest del Paese, nel giorno in cui gli elettori si sono recati alle urne per votare sì o non a misure più dure contro il crimine organizzato e la sua dilagante violenza.

La vittima è Damian Parrales, responsabile del penitenziario El Rodero, nello stato costiero di Manabi.