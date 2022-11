Ecuador, ancora rivolte nelle carceri: dieci morti a nord di Quito

In Ecuador sono almeno dieci le vittime di una nuova insurrezione carceraria.

Il massacro, avvenuto nella prigione di El Inca, a nord della capitale Quito, segue il trasferimento di Jonathan Bermudez, leader della banda di Los Lobos, in un carcere di massima sicurezza. Le autorità carcerarie riferiscono che si è trattato di una "rappresaglia" della banda criminale, privata del leader, in contesa con altre organizzazioni interne al carcere. Si tratta dell'undicesimo scontro violento in un carcere dell'Ecuador dal 2021, episodi che hanno sin qui portato alla morte di 401 persone.