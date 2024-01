Ecuador, arrivano alti funzionari Usa dopo ondata violenza

In Ecuador arriveranno alti funzionari del Dipartimento di Stato e dell'esercito americano per aiutare Quito a far fronte alla minaccia delle bande di narcotrafficanti.

Lo rende noto il dipartimento di Stato Usa, aggiungendo inoltre che anche dirigenti delle forze dell'ordine si recheranno nel Paese sudamericano per assisterlo nelle indagini penali dopo l'ondata di violenza causata dai cartelli della droga.