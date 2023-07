Australia, ecatombe di balene: branco si arena sulla spiaggia, oltre 50 morte

"Purtroppo 51 sono morte durante la notte e per le altre si è resa necessaria l'eutanasia", ha fatto sapere il Parks and Wildlife Service of Western Australia. Per ore i volontari hanno cercato di riportare al largo 46 balene, ma continuavano a spiaggiarsi.

Immagini drammatiche Per ore i volontari dell'associazione australiana hanno lottato contro il tempo per salvare le balene. Dopo un giorno e una notte, erano riusciti a rimetterle in acqua e avviarle verso il largo. Ma in molte si sono di nuovo arenate. L'episodio si è verificato a Cheynes Beach, sulla costa meridionale dell'Australia. I video pubblicati sui social network mostrano dozzine di balene, alcune sdraiate di lato e altre sulla schiena. Tutte agitano la coda in acque poco profonde. Un altro video mostra le balene rannicchiate insieme, immobili.

Eutanasia di massa "Gli agenti e i veterinari hanno completato la valutazione delle balene spiaggiate a Cheynes Beach", ha fatto sapere il Parks and Wildlife Service of Western Australia su Facebook, "purtroppo, si è dovuto prendere la decisione di fare l'eutanasia alle balene rimaste per evitare di prolungare le loro sofferenze. È stata una decisione difficile per tutti gli interessati, ma il benessere delle balene doveva avere la precedenza. Ringraziamo tutti coloro che hanno assistito nel tentativo di salvare le balene negli ultimi due giorni".

Si sono arenate in massa Il branco di cetacei era composto da balene pilota con pinne lunghe, che possono crescere fino a 7 metri e mezzo di lunghezza e sono identificate dal colore nero e dalla fronte bulbosa. L'esperta di fauna selvatica Vanessa Pirotta ha detto alla Cnn che non è noto il motivo per il quale i cetacei si sono arenati. Tuttavia, il branco ha tenuto un comportamento raro: quello di rannicchiarsi insieme prima dello spiaggiamento. "Forse cercavano di evitare un predatore, come un'orca assassina", ha spiegato. Poi ha aggiunto che le balene pilota sono "molto socievoli e dinamiche, hanno forti legami tra di loro". Questo potrebbe spiegare lo spiaggiamento in massa: i cetacei potrebbero avere seguito un membro del branco disorientato.