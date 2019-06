Ebola, l'Oms conferma il primo caso in Uganda: è un bimbo di 5 anni

Il ministero della Salute ugandese e l'Organizzazione mondiale della sanità hanno confermato un caso di Ebola in Uganda. Anche se ci sono state numerose segnalazioni in precedenza, questo è il primo caso confermato in Uganda durante l'epidemia di Ebola in corso nella vicina Repubblica democratica del Congo. Si tratta di un bambino congolese di 5 anni arrivato dalla RDC con la sua famiglia il 9 giugno.