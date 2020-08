E' l'Overshoot Day: da questo momento l'umanità è in debito con la Terra

E' l' Earth Overshoot Day : da questo momento infatti l' umanità è ufficialmente in debito con il Pianeta per le risorse naturali. La pandemia di Covid aveva rallentato lo sfruttamento delle risorse biologiche di fatto rimandando l'Overshoot Day inizialmente fissato per il 29 luglio. Frutta e verdura, carne e pesce, acqua, legna, cotone: da qui alla fine dell'anno consumeremo più di quello che gli ecosistemi naturali sono in grado di rigenerare ed emetteremo più anidride carbonica di quanta ne possa essere assorbita da oceani e foreste.

Rispetto al 2019 dunque il giorno del sovrasfruttamento terrestre arriva con tre settimane di ritardo, ma questo solo grazie allo stop imposto dal Covid. Secondio il Global Footprint Network, l'istituto di ricerca internazionale che tiene la contabilità dell'utilizzo delle risorse naturali, attualmente l'umanità usa il 60% in più di quanto si possa rinnovare.

La chiusura di fabbriche, uffici e negozi, unita alla riduzioni degli spostamenti per turismo e lavoro, hanno inciso sul calo dell'impronta dovuta alle emissioni di carbonio, che si sono ridotte del 14,5%.

In Italia, stando a una indagine condotta da Coldiretti, il 54% della popolazione ha ridotto, quando non annulato, gli sprechi alimentari adottando nell'ultimo anno strategie di contenimento, che vanno da un riutilizzo degli avanzi in cucina a una maggiore attenzione alla data di scadenza degli alimenti, passando per la spesa a chilometro zero.