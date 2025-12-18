E' morto Peter Arnett, premio Premio Pulitzer per i reportage dal Vietnam

Peter Arnett, il reporter americano Premio Pulitzer tra i nomi più noti del giornalismo Usa che ha trascorso decenni nei teatri di guerra, dalle risaie del Vietnam ai deserti dell'Iraq, è morto all'età di 91 anni. Lo rende noto la Associated Presse, l'agenzia di stampa americana cui Arnett è stato a lungo legato. Arnett, che vinse il Premio Pulitzer per il giornalismo internazionale nel 1966 per i suoi reportage sulla guerra del Vietnam per l'Associated Press, è morto ieri a Newport Beach, circondato da amici e familiari, ha dichiarato suo figlio Andrew Arnett.