E' la notte della Superluna rosa, ecco come e quando vederla in Italia

Nei cieli di tutto il mondo c'è una sola protagonista, la Superluna rosa. L'apice della bellezza è stato questa mattina all’alba, da New York a Cuba tanti appassionati si sono raccolti in punti d’osservazione privilegiati per godere di un fenomeno che si ripeterà, ancora più intenso, a maggio. In Italia potremo assistere allo spettacolo a partire dal crepuscolo di oggi: la posizione della Luna piena coincide con l’approssimarsi del nostro satellite alla minima distanza dalla Terra, il cosiddetto perigeo, previsto alle 17:25.