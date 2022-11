Dugin: "Putin e la Russia non si arrenderanno mai"

Alexander Dugin "corregge il tiro" delle sue dichiarazioni su Putin.

"L'Occidente, che sta esercitando pressioni eccessive, non comprende che la Russia e Putin non capitoleranno in nessun caso", afferma l'ideologo del nazionalismo russo, sottolineando che il capo del Cremlino "è stato chiaro: non molliamo. Catturare la Russia è un suicidio per l'Occidente e per l'umanità". Dugin evidenzia poi che "nessuno ha voltato le spalle a Putin, io e tutti i patrioti russi lo supportiamo incondizionatamente".