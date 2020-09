Due ore e mezzo nudo in una vasca di ghiaccio: Koeberl batte il record di resistenza

Immerso seduto in una vasca riempita di cubetti di ghiaccio che gli arrivavano fino al collo e nudo se non per un costume da nuoto a slip: è rimasto in questa posizione immobile per ben due ore e mezzo l'austriaco Josef Koeberl, che ha battuto di quasi mezz'ora il precedente primato da lui stesso stabilito lo scorso anno. L'evento si è tenuto, come l'anno scorso, nella cittadina austriaca di Melk, dove una piccola folla di fan si è radunata per assistere alla prestazione.