Dubai, bimbo appena nato strappa la mascherina al medico: la foto della speranza

Un bambino cerca di strappare la mascherina al medico che lo ha appena fatto nascere e che lo tiene in braccio. Il momento è stato immortalato in una foto, postata su Instagram dallo stesso dottore, Samer Cheaib, un ginecologo di Dubai. L’immagine ha fatto il giro del mondo ed è già stata descritta da molti come "la foto della speranza". "Tutti quanti ci auguriamo che questo possa essere un segno del fatto che presto toglieremo le mascherine", ha scritto Cheaib sui social.