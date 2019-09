Droga, polizia brasiliana arresta il "supervisore" della 'ndrangheta

La polizia brasiliana ha arrestato un membro della gang Primeiro Comando da Capital (Pcc), sospettato di essere il supervisore della 'ndrangheta calabrese per il traffico di cocaina in Europa. Andre de Oliveira Macedo, detto "Andre do Rap", è stato fermato dalla di San Paolo in collaborazione con gli 007 italiani e americani. Macedo potrebbe aver avuto legami anche con gli italiani Nicolas e Patrick Assisi, padre e figlio, arrestati all'inizio di luglio.