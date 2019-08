Droga, arrestato a Valencia Massimo Cornegliani

E' stato arrestato a Valencia, in Spagna, Massimiliano Cornegliani, broker della droga di alto livello, da sempre attivo nel narcotraffico internazionale, legato a esponenti della mafia siciliana e della 'ndrangheta calabrese. Colpito da mandato d'arresto europeo della Procura di Lodi Cornegliani, latitante dal 2017, era ricercato per una condanna di quasi 7 anni per estorsione con minacce di morte e violenza, legata al traffico di stupefacenti.