Dramma coronavirus in Libia, nuovo picco di contagi: scatta lockdown

Nuovo picco di casi giornalieri di coronavirus per la Libia, che registra nelle ultime 24 ore altri 309 nuovi contagi portando a 5.541 il totale dei casi. Lo ha reso noto il Centro nazionale libico per il controllo delle malattie: i morti salgono a 120, i guariti a 710 e le persone attualmente positive a 4.711. Preoccupato per la situazione sanitaria, il governo di Tripoli ha disposto il lockdown totale per il weekend e quello parziale da oggi.