Draghi: "Per un'Europa più forte serve anche un'Italia più forte"

"Per avere un'Europa più forte serve anche un'Italia più forte ". Lo ha detto il premier Mario Draghi , in conferenza stampa da Berlino con la cancelliera Angela Merkel . "Il rapporto tra Italia e Germania - ha aggiunto il presidente del Consiglio - è profondo, duraturo e solido . Sono due Paesi fondati sull'europeismo e sull'atlantismo. Le posizioni nei confronti di Usa, Russia, Cina e Nordafrica sono molto molto vicine".

Sul fronte Covid, la Merkel ha sottolineato che "siamo felici per il sostanziale miglioramento della situazione ma è ancora fragile e per questo siamo entrambi cauti. Non possiamo ancora dire che siamo vicini all'immunità di gregge, siamo esposti a nuove varianti, seguiamo con attenzione quanto sta avvenendo nel Regno Unito e in Portogallo".

I due hanno affrontato anche il tema dei migranti. Con la Germania, ha detto Draghi, "sulle migrazioni dovremo lavorare insieme e aiutarci ed è questa la direzione su cui i nostri governi stanno lavorando". "L'Italia è un Paese di arrivo - ha aggiunto la cancelliera tedesca -. Noi siamo colpiti dai flussi secondari. Occorre iniziare ad agire dai Paesi di provenienza e su questa gestione siamo completamente d'accordo".