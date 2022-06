Draghi: bene l'ingresso nella Nato di Finlandia e Svezia

"L'Italia accoglie con favore l'adesione all'Alleanza Atlantica di Finlandia e Svezia, ai sensi dell'articolo 10 del Trattato di Washington".

Lo ha detto Mario Draghi al summit di Madrid. "La sicurezza di Finlandia e Svezia non deve essere messa a repentaglio in alcun modo. L'Italia afferma la sua determinazione a concorrere sin d'ora, in stretta consultazione con Finlandia e Svezia e nei modi più appropriati, alle loro esigenze di sicurezza e difesa", ha aggiunto.