Una donna muore nella capsula del suicidio, arresti in Svizzera

La legge svizzera consente il suicidio assistito a condizione che la persona si tolga la vita senza "assistenza esterna" e che coloro che aiutano la persona a morire non lo facciano per "alcun fine egoistico". Ma, qualche mese fa, Peter Sticher, il procuratore di Sciaffusa, ha comunicato agli avvocati di Exit International che qualsiasi gestore della capsula potrebbe essere perseguito penalmente con condanne fino a cinque anni di carcere. The Last Resort, fondata da un piccolo collettivo internazionale di sostenitori dei diritti umani per "diversificare (e migliorare) il processo di morte accompagnata in Svizzera", aveva annunciato che sarebbe stata impiegata per la prima volta entro l'anno: "Gratuita per gli utilizzatori approvati", si legge sul sito dell'organizzazione dove si precisa che questi sono persone in "vecchiaia avanzata, con polipatologie legate all'età avanzata, malattia-grave (cronica o terminale), demenza precoce (fino a che si mantengono le capacità mentali). Non assiste i giovani, a meno che non abbiano gravi malattie fisiche (non psichiatriche)".