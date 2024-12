Donald Trump nomina la sua avvocata Alina Habba consigliere alla Casa Bianca

Donald Trump ha nominato Alina Habba consigliere alla Casa Bianca. Lo ha annunciato il presidente eletto su Truth definendo la neo nominata "un'instancabile sostenitrice della giustizia, un feroce difensore dello Stato di diritto e una preziosa consigliera per la mia campagna e il team di transizione". Habba ha di recente attaccato Joe Biden per la grazia al figlio Hunter. L'avvocata ha rappresentato Trump in diversi procedimenti a suo carico tra i quali quello per molestie sessuali e diffamazione contro la giornalista e scrittrice Jean Carroll, contro il New York Times e sua nipote Mary Trump e la causa civile contro Michael Cohen.