Donald Trump: accusa stupro Jean Carroll è storia inventata

Donald Trump definisce l'accusa di stupro da parte di Jean Carroll, giornalista e scrittrice, come "la storia più ridicola e disgustosa mai inventata".

"Se avessi violentato Carroll il fatto sarebbe stato denunciato dopo pochi minuti", ha attaccato l'ex presidente in una testimonianza registrata che è stata mostrata, in parte, alla giuria del processo in corso a Manhattan. La linea difensiva dell'ex presidente Usa si basa sul fatto che la donna ha denunciato la violenza nel 2019, quasi trent'anni dopo i fatti avvenuti nel grande magazzino Begdorf Goodman nel 1996.