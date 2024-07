Attentato a Donald Trump, Biden: "Non c'è posto per la violenza politica negli Usa" | Da Meloni a von der Leyen, la solidarietà internazionale

"Ci preoccupa, ci sconvolge, non dovrebbe mai accadere che in un grande Paese democratico come gli Usa, la casa della democrazia nel mondo, una luce per tutti quanti, invece viene sconvolto da un altro attentato durante la campagna elettorale". Così il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, commentando l'attacco. "Fortunatamente - ha aggiunto - Trump non è stato colpito gravemente Ma io mi auguro che la violenza non sia più protagonista di una campagna elettorale cosi' importante per gli Stati Uniti ma anche per il mondo intero". Il vicepremier ha quindi ribadito "la nostra profonda vicinanza agli Stati Uniti e condanno la violenza che non può avere spazio nel dibattito democratico".