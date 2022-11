Donald Trump: "Il 15 novembre farò un grandissimo annuncio"

Donald Trump anticipa "un grandissimo annuncio" per il 15 novembre.

L'ex presidente degli Stati Uniti lo ha detto durante un comizio in Ohio, ventilando nuovamente la sua ricandidatura alla Casa Bianca. Nel corso dello stesso comizio Trump ha definito la speaker repubblicana della Camera Nancy Pelosi "un animale". "Mi ha messo sotto impeachment per due volte, per nulla", ha aggiunto, quasi per giustificarsi.