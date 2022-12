Cremlino, Dmitry Peskov: no piano pace Ucraina senza regioni annesse a Russia

Dmitry Peskov, portavoce del Cremlino, avvisa che "nessun piano di pace per l'Ucraina può esistere se non tiene conto dell'annessione delle quattro regioni ucraine alla Russia.

"Ancora una volta - dice all'agenzia Tass - non può esistere un 'piano di pace' per l'Ucraina che non tenga conto delle realtà odierne, con il territorio russo, con l'ingresso di quattro nuove regioni in Russia. Nessun piano che non tenga conto di queste realtà può pretendere di essere pacifico".