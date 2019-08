Disordini Hong Kong, oltre 20 arresti dopo la notte di scontri

La polizia di Hong Kong fa sapere di aver arrestato oltre 20 persone in seguito agli scontri fra manifestanti e forze dell'ordine proseguiti nella notte. In particolare gli arresti sono stati effettuati con le accuse di assembramento non autorizzato e aggressione. La polizia ha parlato di dimostranti violenti che hanno lanciato bombe-carta, mattoni, bottiglie di vetro e altri oggetti contro gli agenti intervenuti.