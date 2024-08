In Gran Bretagna si contano ormai 400 persone incriminate, in gran parte uomini, per i violenti disordini organizzati dai gruppi dell'ultradestra nelle scorse settimane mentre continuano a lavorare a ritmo serrato i tribunali di Inghilterra e Galles. Fra quanti sono stati accusati formalmente dalla giustizia per reati come violazione dell'ordine pubblico e vandalismo, ci sono circa 50 minorenni che hanno partecipato attivamente agli scontri.