Disastri 737 Max, Boeing si scusa con le famiglie delle vittime

Dopo mesi, Boeing si è scusata con le famiglie delle vittime degli incidenti aerei del suo "737 Max" in Indonesia ed Etiopia. "Siamo molto dispiaciuti per la perdita di vite", ha detto il vicepresidente Randy Tinseth, sottolineando che la società sta "lavorando duramente" per capire cosa sia andato storto. All'origine degli incidenti ci sarebbe un malfunzionamento del software anti-stallo dell'aereo sul quale i piloti non possono intervenire.