Dipartimento di Giustizia Usa reintrodurrà le esecuzioni tramite fucilazione

Il dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato che reintrodurrà l'iniezione letale e le esecuzioni tramite fucilazione nell'ambito degli sforzi dell'amministrazione Donald Trump per "rafforzare" la pena di morte federale. "Tra le azioni intraprese vi sono la riadozione del protocollo di iniezione letale utilizzato durante la prima amministrazione Trump, l'estensione del protocollo per includere ulteriori modalità di esecuzione come il plotone di esecuzione e la semplificazione dei processi interni per accelerare i casi di pena di morte", ha dichiarato il dipartimento di Giustizia in un comunicato stampa, aggiungendo che queste misure saranno "fondamentali per scoraggiare i crimini più barbari, garantire giustizia alle vittime e offrire una chiusura attesa da tempo ai familiari sopravvissuti".