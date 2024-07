Difesa, l'Italia firma un accordo con Francia-Germania-Polonia

Il ruolo chiave della Francia - A spingere per la realizzazione del piano Elsa è stata la Francia che ha proposto l’iniziativa. In un discorso alla Sorbona il 25 aprile il Presidente Macron aveva invitato gli alleati europei a potenziare la loro capacità negli attacchi a lungo raggio sottolineando la necessità di raggiungere gli obiettivi della Bussola Strategica della Nato Il discorso di Macron si inserisce nel più ampio progetto del presidente francese di costruire una nuova architettura di sicurezza europea.

Dall'invasione dell'Ucraina, Macron ha insistito sul fatto che solo una difesa europea credibile può consentire in futuro "relazioni di vicinato" con la Russia.