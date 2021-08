Difesa, Guerini: "Tratti in salvo finora 1.500 cittadini afghani"

Afp

Sono giorni "senza sosta per le Forze Armate, che stanno garantendo un'importante operazione umanitaria" in Afghanistan. E' quanto afferma il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, ricordando che sono oltre 1.500 i cittadini afghani tratti in salvo finora nell'ambito dell'Operazione Aquila. Sono invece circa mille quelli già giunti in Italia negli ultimi cinque giorni e altri si trovano presso l'aeroporto di Kabul in attesa di partire.