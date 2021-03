Diasorin, via libera negli Usa a test anti-Covid

DiaSorin ha ricevuto l'autorizzazione ad uso di emergenza (Eua) dalla Food and Drug Administration (Fda) negli Usa per il test Liaison Sars-CoV-2 per l'omonimo antigene in pazienti sintomatici. Già disponibile nel mercato Usa e oggetto di notifica della Fda dallo scorso 26 ottobre, è "uno dei primi test" per "identificare la presenza di antigeni della proteina nucleocapside del Sars-CoV-2", afferma il Gruppo.