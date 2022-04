Di Maio: "Riaperta l'ambasciata italiana a Kiev"

"L'ambasciatore Zazo è appena tornato a Kiev e ha riaperto la nostra sede diplomatica.

E' il simbolo dell'Italia che crede nel dialogo". Lo ha annunciato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. "Il canale con Mosca non va chiuso e teniamo aperto anche una linea rossa per le evacuazioni di civili. Non dobbiamo smettere di credere nella diplomazia", ha aggiunto.