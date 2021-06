Di Maio: "Isis sconfitta sul territorio ma non sradicata" 

agenzia

"Lo Stato islamico è stato sconfitto nella sua dimensione territoriale, ma non è stato sradicato". Così Luigi Di Maio aprendo la ministeriale della coalizione anti-Isis a Roma, spiegando che "per questo l'Italia, con oltre 800 unità dislocate tra Iraq e Kuwait, continuerà a mantenere in Iraq, in pieno accordo con Baghdad, un significativo contingente militare con l'obiettivo di rendere il Paese capace di affrontare la minaccia in autonomia".