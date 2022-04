Di Maio incontra il sindaco di Melitopol: "Fermare atrocità"

Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ha accolto "alla Farnesina il sindaco di Melitopol Ivan Fedorov, accompagnato da una delegazione parlamentare ucraina".

E' stato lo stesso ministro a parlarne via social spiegando: "Ancora una volta ci troviamo davanti a racconti dai quali emerge un quadro tragico. Continuiamo a dare il massimo per fermare le atrocità in Ucraina". Fedorov fu rapito a marzo dai russi e fu rilasciato dopo sei giorni nell'ambito di uno scambio di prigionieri.