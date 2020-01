Di Maio: in Libia con i caschi blu se i libici lo chiedono

"Sono i libici gli unici titolati a decidere, ma laddove le parti fossero d'accordo, visto che abbiamo raggiunto un cessate il fuoco, come Ue credo sia opportuno pensare a un'iniziativa che possa garantire un'intesa". Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio alla Stampa dice sì a una missione con i caschi blu europei: "Sarebbe l'unico modo per fermare le interferenze esterne, il massacro di civili innocenti e per dare all'Ue una sola voce".