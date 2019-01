Di Maio contro Strasburgo, il ministro francese Loiseau: "Noi ne siamo fieri"

"Luigi Di Maio viene davanti al Parlamento europeo senza entrarci, critica l'Europarlamento, critica Strasburgo ... Inizio di campagna o dichiarazione di guerra alla democrazia europea?". Così in un tweet il ministro francese per gli Affari Europei, Nathalie Loiseau, dopo che Di Maio aveva definito la sede Ue una "marchetta francese" criticandone gli alti costi. "La Francia - conclude la Loiseau - è fiera di Strasburgo capitale europea".

A Strasburgo il vicepremier era arrivato in compagnia di Alessandro Di Battista e da lì aveva parlato di "marchetta francese da chiudere il prima possibile" nell'ottica di un "cambiamento delle istituzioni europee" perché, ha precisato Di Maio, "questa Ue così com'è non funziona".



Di Maio: "La democrazia è della gente, non dei palazzi" - Alle critiche del ministro Loiseau, Di Maio ha replicato sul Blog delle Stelle: "La democrazia è fatta da persone che partecipano. I cittadini italiani, i cittadini francesi, tutti i cittadini europei vogliono più potere di decisione, più democrazia, più democrazia diretta. Non è con un palazzo miliardario che si risolvono questi problemi".