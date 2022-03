Di Maio: "Ambasciata italiana da Kiev a Leopoli e rimarrà operativa"

"L'ambasciata italiana verrà trasferita da Kiev a Leopoli, e rimarrà operativa".

Lo scrive su Facebook il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio ringraziando il premier Draghi per aver ricordato, in precedenza, il contributo del nostro personale in Ucraina. "In questi giorni drammatici loro, insieme a tutti i diplomatici del ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, stanno svolgendo un lavoro incessante per i nostri concittadini".