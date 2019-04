Di Battista: "Governo sostenga Assange o sarà come gli scendiletto degli Usa"

"Il governo italiano ha il dovere di mettere in campo ogni iniziativa possibile a sostegno di Assange, altrimenti non ci sarà alcuna differenza con gli scendiletto degli Usa che ci hanno governato negli ultimi 30 anni". Lo afferma su Facebook Alessandro Di Battista. "C'è chi fa finta di difendere la libertà di stampa ma in realtà difende solo editori senza scrupoli. Sono tutti coloro che non difenderanno un patriota dell'umanità come Assange", aggiunge.