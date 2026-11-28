Fuga da Alcatraz? No da Manchester, ma l'ingegno è simile. Ha dell'incredibile quello che è successo nel Regno Unito, dove un detenuto di un carcere di massima sicurezza è riuscito a evadere utilizzando il sapone per liberarsi dalle manette, mentre si trovava in ospedale per ricevere cure mediche.
La storia dell'evasione
Secondo quanto riferito al Guardian da alcune fonti, l'uomo di 36 anni, detenuto presso l'Hmp Manchester, è riuscito a dileguarsi nonostante fosse ammanettato e incatenato a un agente: aveva cosparso di sapone liquido la manetta metallica, riuscendo così a sfilare la mano mentre gli era stata concessa un po' di privacy per utilizzare i servizi igienici e a scappare. Il detenuto sarebbe stato agevolato dal sistema a doppie manette, che può essere modificato in una configurazione a manetta singola collegata a una catena a scatto, nel momento in cui siano necessarie una maggiore riservatezza o libertà di movimento delle mani, come per una doccia o l'utilizzo del bagno.
La fuga e l'arresto
Dopo 13 ore di libertà e un breve inseguimento a piedi, il detenuto è stato bloccato e arrestato dagli agenti della polizia della Greater Manchester. L'episodio, avvenuto il 20 novembre e reso noto solo ora dai media inglesi, ha dato il via a un'indagine formale da parte del Ministero della Giustizia. Esso si inserisce infatti in un contesto caratterizzato da un aumento delle evasioni dalle carceri in Inghilterra e Galles. Mark Fairhurst, presidente nazionale del sindacato degli agenti di custodia, ha dichiarato: "Questo incidente mette in luce i rischi che gli agenti corrono durante il trasferimento dei detenuti da e verso gli ospedali. Sarebbe opportuno prevedere la presenza di almeno tre agenti per ogni visita, anziché i due attualmente previsti".