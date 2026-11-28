Dopo 13 ore di libertà e un breve inseguimento a piedi, il detenuto è stato bloccato e arrestato dagli agenti della polizia della Greater Manchester. L'episodio, avvenuto il 20 novembre e reso noto solo ora dai media inglesi, ha dato il via a un'indagine formale da parte del Ministero della Giustizia. Esso si inserisce infatti in un contesto caratterizzato da un aumento delle evasioni dalle carceri in Inghilterra e Galles. Mark Fairhurst, presidente nazionale del sindacato degli agenti di custodia, ha dichiarato: "Questo incidente mette in luce i rischi che gli agenti corrono durante il trasferimento dei detenuti da e verso gli ospedali. Sarebbe opportuno prevedere la presenza di almeno tre agenti per ogni visita, anziché i due attualmente previsti".