Deputato Kiev: "Bomba su ospedale vicino a Azovstal, in 300 sotto macerie"

"I russi hanno lanciato una potente bomba su un ospedale vicino all'Azovstal", a Mariupol.

Lo scrive su Twitter il parlamentare ucraino Sergiy Taruta. La notizia è stata rilanciata anche dall'agenzia di stampa ucraina Unian, ma per il momento non trova altre conferme. Secondo quanto riferito dal deputato, "ci sono circa 300 persone sotto le macerie, compresi bambini". Nell'ospedale, secondo Taruta, erano rifugiati i civili "perché non ci sono altri posti dove nascondersi in una città distrutta".