Denver, dieci feriti in una sparatoria durante i festeggiamenti per il titolo Nba

Ancora ignoti i motivi dell'aggressione

Nella zona in cui si è verificata la sparatoria si era radunata una vera e propria folla, anche se nel momento degli spari, la quantità di gente in strada era diminuita. Un uomo, anch'esso ferito anche se in maniera non grave, ha aperto il fuoco ferendo nove persone, di cui tre in modo grave, come riportato dal dipartimento di Polizia di Denver. Le autorità hanno comunicato di essere al lavoro per capire cosa abbia portato l'aggressore ad aprire il fuoco sulla folla.