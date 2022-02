Democrazia e libertà d'espressione i valori principali per i cittadini Ue

L'Italia è in linea con gli altri paesi: il 36% degli italiani ritiene la difesa della democrazia il principio cardine da preservare (tra tutti gli intervistati, questo valore è al 32%) e il 29% punta sulla libertà di pensiero e di espressione (contro il 27%). Dal terzo posto però i valori cambiano leggermente: per gli italiani, più importanti dei diritti umani sono l'uguaglianza tra uomini e donne, la solidarietà tra Stati membri e la libertà di movimento.

Interessante notare che in Ungheria, il paese governato da Viktor Orbán, il valore più citato dagli intervistati è proprio la difesa dei diritti umani.

Per quanto riguarda i temi politici, i cittadini europei considerano la sanità pubblica con il 42% come la principale priorità politica per il Parlamento, seguita da vicino dalla lotta contro la povertà e l'esclusione sociale (40%) e dall'azione contro il cambiamento climatico (39%). In media nell'UE, i giovani considerano la lotta contro il cambiamento climatico la loro priorità assoluta per il Parlamento, insieme alla loro attenzione per il futuro dell'Europa.

Anche in Italia la sanità pubblica è al primo posto tra le priorità politiche, ma con ancora maggior forza: da noi questo tema ha ricevuto il 59% delle preferenze (17 punti percentuali in più rispetto alla media europea). Al secondo posto, in Italia, c'è il supporto dell'Ue all’economia e alla creazione dei nuovi posti di lavoro (46%, contro il 32% della media europea).

"Che si tratti di un estremismo crescente, della diffusione di fake news o dell'indebolimento dello Stato di diritto in diversi Stati membri - ha dichiarato la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola - negli ultimi anni la democrazia è stata messa a dura prova. I cittadini chiedono al Parlamento europeo di difenderla quale valore europeo più importante".

E contestualmente aumenta anche il sostegno dei cittadini alle istituzioni europee e al Europarlamento, aumentato, quest'ultimo, durante la pandemia. Un'ampia maggioranza di cittadini dell'UE (il 58%) chiede un ruolo più importante per il Parlamento europeo in futuro. La quota di intervistati che dichiarano di avere un'immagine positiva dell'assemblea comunitaria è cresciuta di 3 punti dal 2019, arrivando al 36%, contro il 17% di chi ha un'immagine negativa dell'istituzione.