Delegazione Pe a Taiwan: vostra democrazia cruciale per Ue

Afp

"La nostra visita mostra quanto Taiwan sia importante per la discussione e l'agenda europea. Incarnate libertà e democrazia: la democrazia più vivida nella regione". Così l'europarlamentare Raphael Glucksmann, capo delegazione del Parlamento europeo in visita ufficiale a Taiwan, sottolineando "che Taiwan non è sola. La vostra democrazia è cruciale per i principi Ue ma anche per gli interessi europei a lungo termine".