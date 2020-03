Defender europe 20: gli Usa riducono le truppe da inviare in Europa per emergenza coronavirus

"Alla luce dell'attuale epidemia di coronavirus , abbiamo deciso di ridurre il numero di soldati statunitensi alle esercitazioni Defender Europe 20 ". Annunciato il dietrofront dei vertici militari Usa sulla maxi manovra militare Nato prevista nei prossimi mesi in Europa. Intanto risulta positivo anche il generale Christopher Cavoli, comandante dell'esercito Usa di stanza in Europa.

A causa della pandemia , il Pentagono ha annunciato la rimodulazione delle proprie truppe che avrebbero dovuto partecipare alla maxi esercitazione militare prevista nei prossimi mesi nel Vecchio continente.

Doveva essere il maggior dispiegamento di truppe americane sul suolo europeo da 25 anni a questa parte, con la presenza di almeno 30mila soldati a stelle e strisce. Invece no, contrordine: "La protezione della salute delle nostre forze - cita un comunicato del Us Army in Europe - e quella dei nostri alleati e partner è una delle principali preoccupazioni. Prendiamo sul serio l'epidemia del coronavirus e siamo fiduciosi che, con questa importante decisione, continueremo a fare la nostra parte per prevenire la ulteriore diffusione del virus".