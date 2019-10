Dazi, Xi a Trump: "Cooperazione tra Cina e Usa è a mutuo vantaggio"

"Una relazione Cina-Usa sana e stabile è nell'interesse di entrambi i Paesi e di tutto il mondo", e la cooperazione tra Pechino e Washington non può che essere "a mutuo vantaggio", Lo ha affermato il presidente cinese Xi Jinping in un messaggio al presidente degli Stati Uniti prima della tregua sui dazi. Nel messaggio Xi ha detto di sperare in un progresso delle "relazioni Cina-Usa basate sul coordinamento, la cooperazione e la stabilità".