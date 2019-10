Dazi Usa, Malmstroem: "L'Ue risponderà a tempo debito"

"La decisione degli Stati Uniti di voler proseguire con i dazi punitivi sul caso Airbus non ci lascia altra alternativa che rispondere a tempo debito con le nostre misure relative al caso Boeing, in cui gli Stati Uniti hanno violato le regole del Wto". Lo ha affermato il commissario Ue al commercio Cecilia Malmstroem, commentando l'entrata in vigore dei dazi Usa sui prodotti europei.