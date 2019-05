Dazi Usa-Cina, Trump: "Pechino ha rotto l'accordo, ora pagherà"

Il vicepremier cinese "sta volando" negli Stati Uniti per continuare le trattative commerciali, ma la Cina ha "rotto l'accordo" e "pagherà". Lo ha affermato il presidente Donald Trump in Florida, secondo quanto riportato dai media americani. Le trattative commerciali fra Usa e Cina sono attese riprendere nelle prossime ore e alla mezzanotte di venerdì sono previsti scattare i nuovi dazi contro Pechino.

La linea dura della Cina nella trattative commerciali con gli Stati Uniti è seguita alle recenti dichiarazioni del presidente americano Donald Trump, che hanno fatto intravedere a Pechino che gli Stati Uniti erano pronti a effettuare concessioni. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti, che non escludono un fraintendimento di tutte e due le parti nel leggere i rispettivi segnali.



Intanto i media cinesi hanno qualificato Liu He, alla guida della delegazione impegnata a Washington in un nuovo round di colloqui sul commercio con gli Usa, usando solo la carica di vicepremier e non anche quella di "inviato speciale del presidente" Xi Jinping comparsa da febbraio a rimarcare i suoi pieni poteri nella gestione del dossier. Il cambio potrebbe segnalare un mandato negoziale diverso, forse piu' contenuto, affidato a Liu da far valere negli incontri con la controparte americana guidata dal rappresentante per il Commercio Robert Lighthizer e dal segretario al Tesoro Steven Mnuchin.