Dazi, Trump: "Un accordo con la Cina è potenzialmente molto vicino"

L'accordo commerciale Usa-Cina è "potenzialmente molto vicino". Lo ha dichiarato Donald Trump in un'intervista a Fox News. Il presidente degli Stati Uniti ha anche affrontato il tema della rivolta a Hong Kong, dicendo che "gli Usa devono stare con la ex colonia britannica, ma anche con il presidente Xi". Trump ha poi aggiunto: "Senza di me, Hong Kong sarebbe stata annientata in 14 minuti. I soldati cinesi non entrano solo perché gliel'ho chiesto io".