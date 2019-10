Dazi, Trump: "Sostanziale accordo con la Cina"

"Una volta che la fase uno dell'accordo commerciale sarà completata, saranno avviate le trattative per la fase due", spiega Trump. I nuovi dazi non scatteranno la prossima settimana come previsto, afferma il segretario al Tesoro Usa Steven Mncuhin. La settimana prossima i dazi americani su una parte del Made in China sarebbero dovuti aumentare dal 25% al 30%.

L'accordo raggiunto tra Washington e Pechino potrebbe portare a una tregua nella guerra commerciale e gettare le basi per un'intesa piu' ampia. Un accordo piu' completo che Trump e il presidente cinese Xi Jinping potrebbero firmare più avanti nel corso dell'anno. "Buone cose stanno accadendo negli incontri sul commercio con la Cina. C'è un clima migliore, un po' come ai vecchi tempi. A tutti piacerebbe che accedesse qualcosa di significativo", aveva scritto su Twitter l'inquilino della Casa Bianca prima di incontrarsi con il vicepremier della Cina, Liu He.

Huawei non rientra in mini-accordo Usa-Cina - Tuttavia Huawei non rientra nel mini-accordo. Lo riportano i media americani.