Dazi, Trump: "Mi aspetto di vedere presto Xi Jinping"

Potrebbe essere sempre più vicino l'accordo tra Usa e Cina sui dazi. In occasione dell'incontro con il vicepremier cinese Liu He a Washington, Donald Trump ha fatto sapere che potrebbe vedere il leader cinese Xi Jinping "in un imminente futuro". Secondo i media Usa inoltre Xi Jinping avrebbe scritto una lettera a Trump auspicando che vengano raddoppiati gli sforzi per trovare un compromesso al tavolo dei negoziati.